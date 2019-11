Knapp über der Promillegrenze: Fahrerin muss nach Kontrolle in Alzenau 500 Euro zahlen

Für eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin war ihre Fahrt am Montagabend in Alzenau-Wasserlos beendet. Eine Streife hatte die 45-jährieg Frau mit ihrem VW um 20.15 Uhr kontrolliert. Da Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,52 Promille ergab. Auf die Frau kommen nun 500 Euro Bußgeld, ein Fahrverbot für die Dauer eines Monats und 2 Punkte in der Verkehrssünderkartei zu.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Alzenau-Albstadt. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte am Montagmorgen einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 23-jährige Mann war um 07.30 Uhr in der Borngasse kontrolliert worden. Bei der Überprüfung kam zum Vorschein, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sein Führerschein war wegen einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt sichergestellt worden.

Wildunfälle

Mömbris. Bei einem Wildunfall auf der Staatstraße 2309 bei Mömbris entstand am Montagmorgen ein Schaden von 350 Euro. Eine VW-Fahrerin, die von der Heimbacher Mühle in Richtung Mömbris fuhr, hatte um 07.15 Uhr ein Reh erfasst. Fazit: Reh tot, Pkw an der vorderen Stoßstange beschädigt. Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine Audi-Fahrerin erfasste am Montag um 21.30 Uhr auf der Staatsstraße 2305, Höhe Burgstraße, zwei Wildschweine. Dabei wurde der Pkw im Frontbereich (1.500 Euro) beschädigt.

Zwei Rauschgiftfunde

Mömbris/Alzenau-Albstadt. Bei Personenkontrollen um 21.30 Uhr in Mömbris und um 22.15 Uhr in Albstadt konnten bei zwei Männern geringe Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Auf die beiden Besitzer im Alter von 19 und 37 Jahren kommen nun Anzeigen zu.

kev/Polizei Alzenau