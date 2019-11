Klingenberg: Versuchter Einbruch ins Pfarrhaus

In der Zeit von Samstagabend, 23.15 Uhr, bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, machten sich die Einbrecher an einem Fenster des Anwesens in der Langgasse zu schaffen. Es gelang ihnen nicht, in den Innenraum einzudringen. Möglicherweise wurden sie auch bei der Tat gestört. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732 entgegen.

kev/Polizei Unterfranken