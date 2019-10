Kletterunfall in Bessenbach

Da sie aufgrund starker Schmerzen den Abhang nicht mehr alleine hinaufklettern konnte, musste sie durch Angehörige der Bergwacht geborgen und ins Krankenhaus verbracht werden. Durch den Unfall erlitt die junge Frau Verletzungen, konnte jedoch am Nachmittag bereits wieder entlassen werden.

Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Sonntag, um 13.20 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Daimler die Müllerstraße in Richtung Schillerstraße. Der vorausfahrende 43-jährige Moped-Fahrer musste mit seinem Kleinkraftrad Peugeot an der Kreuzung zur Mühlstraße bei Rotlicht anhalten. Bei dessen zögerlichen Losfahren nach Umschalten der Lichtzeichenanlage fuhr die Autofahrerin auf das Kleinkraftrad auf. Der Zweirad-Fahrer stürzte mit samt dem Fahrzeug auf die rechte Seite. Hierbei zog sich der Mann diverse Prellungen und Schürfwunden zu und musste ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Gesamtschaden: 2.000 Euro.

Geldbörsendiebstahl

Während der Fahrt mit einem Bus der Linie 6, vom Regionalen Omnibusbahnhof zur Haltestelle Fichtenweg, entwendete ein unbekannter Täter einer 18-jährigen Schülerin am Samstag gegen 19 Uhr aus dem Rucksack die Geldbörse. Darin befanden sich etwa 80 Euro Bargeld und diverse persönliche Dokumente.

Außenspiegel beschädigt

In der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, wurde in der Boppstraße an einem grauen VW Gold der rechte Außenspiegel von einem Unbekannten beschädigt. Schaden: 300 Euro.

Mercedes-Stern gestohlen

In der Tiefgarage am Theaterplatz verschwand am Sonntag, zwischen 14.17 Uhr und 17.45 Uhr, der Stern an einem silberfarbenen Daimler Chrysler. Der Stehlschaden schlägt mit 50, die Beschädigungen am Auto mit 500 Euro zu Buche.

Unfallflucht: Goldbach

Im Weberborn wurde am Sonntag, zwischen 08.30 Uhr und 11 Uhr, ein grauer Opel von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort und hinterließ einen Fremdschaden von 500 Euro.

Auto auf Pendlerplatz angefahren: Hösbach

Auf dem Parkplatz, gegenüber den Anschlussstelle Hösbach der A3, wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 03.48 Uhr und Montag, 04.40 Uhr, ein silberfarbener Ford Focus erheblich beschädigt. Der Verursacher fuhr vermutlich beim Rückwärtsrangieren gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Autos. Anschließend beging er Unfallflucht und hinterließ einen Fremdschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Polizei Aschaffenburg/ienc