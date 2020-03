Kleinwernfeld: 37-Jährige Autofahrerin nimmt Kurve zu schnell

Zu hohe Geschwindigkeit dürfte der Grund gewesen sein, dass eine 37-Jährige mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin eines VW-Golf war Mittwochnacht, gegen 23:45 Uhr, auf der Kreisstraße 11 von Gemünden in Richtung Karlstadt unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie nach rechts von der Straße ab, fuhr am rechten Straßenhang entlang und kam schließlich nach Überfahren eines Leitpfostens quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die Frau wurde zum Glück beim Unfall nicht verletzt, allerdings entstand am 15 Jahre alten VW ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Gemünden war mit 16 Mann im Einsatz, um die Unfallstelle auszuleuchten und zu reinigen.

Unfallflucht auf Parkplatz

Gemünden: Heute Morgen, gegen 08:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Frankfurter Straße ein geparkter VW-Golf von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ausparken angefahren und dadurch an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Zum Glück hatte eine aufmerksame Passantin das Geschehen beobachtet und das Kennzeichen des Verursachers notiert. Hierbei handelte es sich um einen schwarzen Pkw Mercedes. Die Polizei Gemünden ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

stru/ Quelle: Polizei Gemünden