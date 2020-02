Kleinwallstadt: Rentner von "Dachhaien" über den Tisch gezogen

Am Freitagvormittag wurde ein Rentner von sogenannten „Dachhaien“, auf seine am Haus angebrachten Dachrinnen angesprochen. Die Männer vereinbarten mit dem Mann die Erneuerung der Dachrinnen gegen einen vollkommen utopischen, vierstelligen Geldbetrag. Es wurde lediglich an einer Hausseite die Dachrinne erneuert, dann wurde das Geld kassiert. Obwohl versprochen wurde am nächsten Tag zurückzukommen und die Arbeiten abzuschließen, kamen die Täter erwartungsgemäß nicht mehr zurück.

Die Bevölkerung wird aufgerufen solche Angebote stets kritisch zu hinterfragen und vereinbarte, hohe Geldbeträge nicht ohne weiteres an unbekannte Personen auszuhändigen.

Vorfahrtsunfall mit Sachschaden

Kleinwallstadt. Ein 61 jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem angrenzenden Hessen wollte am 07.02.2020 gegen 12:10 Uhr mit seinem Pkw von der Mittleren Torstraße nach rechts in die Wallstraße einfahren. Er missachtete hier die Vorfahrt einer 54 jährigen Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Miltenberg, welche sich auf der Vorfahrtsstraße in Fahrtrichtung Sulzbach befand. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Weiteres Firmenfahrzeug aufgebrochen

Sulzbach. Im Verlauf der Nacht auf Samstag wurde ein im Höhwaldweg, vor einem Privatanwesen abgestellter Firmenkleinbus an der Hecktüre aufgebrochen. Es wurden mehrere hochwertige Werkzeuge und Maschinen entwendet. Insbesondere Anwohner werden als mögliche Zeugen gesucht.

Polizei Obernburg