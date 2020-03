Kleinwallstadt: Polizei beendet Spritztour eines 14-Jährigen

Hierbei ergab sich, dass das Kfz von einem 14-Jährigen gesteuert wurde, der altersbedingt schon nicht in Besitz des erforderlichen Führerscheins war. Weiterhin bestand keine Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug und der Jugendliche hatte es ohne die Erlaubnis seines Vaters an sich genommen um mit seinem 15-jährigen Bekannten und Begleiter eine Spritztour zu machen. Die Tour wurde polizeilich unterbrochen und das Krad sichergestellt. Der 14-Jährige muss sich nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch eines Kfz im Strafverfahren verantworten.

Ladendiebin versuchte zu flüchten

Großwallstadt. Am Samstag fiel der Leiterin eines Verbrauchermarktes Am Südkreisel gegen 12:00 Uhr eine 63-Jährige auf, die zahlreiche Kosmetikartikel im Wert von über 80 Euro an sich nahm und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Auf Ansprache hin versuchte die Frau zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch mit Hilfe von zwei Passantinnen von der Filialleiterin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kleinwallstadt. In der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 11:45 Uhr, ereignete sich in der Schloßstraße auf Höhe des Anwesens 31 ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi erheblich beschädigte. Hiernach suchte der Verursacher das Weite.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

mci / Quelle: Polizei Obernburg