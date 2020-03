Kleinwallstadt: Fahrrad gestohlen

In der Vockestraße ist am Sonntagnachmittag, zwischen 13.30 und 18.00 Uhr, ein Fahrrad abhanden gekommen. Ein Anwohner hatte hier sein Crossbike der Marke Focus in seiner Garage abgestellt. Als er am Abend die Garage, deren Garagentor unverschlossen war, schließen wollte, stellte er das Fehlen des Bikes Typ Crater Lake Pro im Wert von etwa 800 Euro fest. Anwohner, die verdächtige Personen im Bereich der Vockestraße bemerkt haben, werden hier um Hinweise gebeten.

Sitzbank entwendet

Elsenfeld: In der Schulstraße ist am Sonntagnachmittag oder Abend eine schwere Sitzbank vom Gelände des Elsenfelder Tennisvereins von Unbekannten entwendet worden. Vermutlich wurde die Bank von Jugendlichen, die sich dort im Bereich der Elsava an dem Heim aufhalten, verrückt. Verantwortliche des Vereins konnten eine weitere Bank, die scheinbar weggetragen wurde, im Bereich des Spielplatzgeländes auffinden. Die schwere, noch fehlende Sitzbank im Wert von 500 Euro, konnte bisher nicht aufgefunden werden.

Elsenfeld: Eine geringe Menge Marihuana hat eine Streife der Polizei Obernburg am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, bei der Kontrolle eines Betäubungsmittelkonsumenten sichergestellt. Der amtsbekannte 15-Jährige war der Streife in der Hauptstraße aufgefallen. Als er die Beamten sah, versuchte er seine Drogen in der Hosentasche zu verstecken. Die Beamten ließen sich jedoch nicht täuschen und stellten das Marihuana sicher. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

stru/ Quelle: Polizei Obernburg