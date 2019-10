Kleintransporter streift Garage in Schwebenried - Fahrer flüchtet

An der Garage entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug unter Tel.: 09353/97410.

Leitplanke und Leitpfosten beschädigt - Unfallverursacher geflüchtet

Thüngen, Lkr. Main-Spessart. Im Laufe des letzten Wochenendes wurden auf der Staatsstraße 2437 zwischen Thüngen und Retzbach, im Kurvenbereich ca. einen Kilometer nach Thüngen, die Leitplanke und mehrere Leitpfosten beschädigt. Der Unfallverursacher, welcher in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen war, entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 2500.- Euro zu kümmern. An der Leitplanke wurden Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeuges gefunden, welche vermutlich von einem blauen Renault stammen.

Die Polizei Karlstadt bittet unter Tel.: 09353/97410 um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen, dessen Pkw bei dem Unfallgeschehen mit großer Wahrscheinlichkeit erheblich beschädigt wurde.

Polizei Karlstadt/mkl