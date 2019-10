Kleintransporter landet bei Arnstein im Graben und kippt um

Bei dem Versuch wieder auf die Fahrbahn zu kommen übersah der Mann dann circa 100 Meter weiter einen Wassergraben. Der Kleintransporter fuhr frontal in den Graben, woraufhin das Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite kippte und umfiel. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 10000 Euro. An der Unfallstelle waren die alarmierten Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Arnstein und Büchold zur Unterstützung eingesetzt.

Delle in Autotür: Karlstadt

Am Samstag wurde zwischen 13 Uhr und 20.15 Uhr ein in Karlstadt auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte an der Gemündener Straße geparkter dunkelgrauer Peugeot beschädigt. An dem Auto entstand in der hinteren linken Tür eine Eindellung, welche vermutlich von einer Fahrzeugtür eines nebenstehenden Fahrzeuges verursacht wurde. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von circa 200 Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt/ienc