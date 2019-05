Kleinostheim: Opel schleudert auf A45 in die Leitplanke

Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann gestern mit seinem Opel die A45 in Richtung Gießen. Im Bereich Kleinostheim lenkte er aus Unachtsamkeit zu weit nach links, sodass er mit seiner linken Fahrzeugseite in den Grünstreifen kam. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst nach links in die Mittelleitplanke. Dort wurde er abgewiesen und rutschte nach rechts quer über die Fahrbahn, bis er mit der rechten Außenleitplanke kollidierte. Er konnte seinen Wagen schließlich auf dem Standstreifen anhalten. Es wurden mehrere Leitplankenfelder sowie der Wagen stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt mindestens 6000 Euro.

Nach Unfall Kennzeichen an Auto getauscht

Bessenbach Ein amerikanisches Soldatenpärchen, das sowohl in Deutschland als auch Belgien stationiert ist, hatte zwei Autos, von denen nur einer zugelassen war. Als der Ford mit belgischen Kennzeichen verunfallte, hatten die beiden die Idee, dieses Kennzeichen auf ihren VW zu montieren. Dies ist selbstverständlich verboten.

Bei der Kontrolle der VPI Aschaffenburg fiel gestern gegen 17.30 Uhr im Bereich Bessenbach die nicht passende Zuordnung Kennzeichen/Fahrzeug auf. Die Fahrerin musste deshalb ihren VW stehen lassen und mit dem Zug weiterreisen. Sobald sie sich um eine ordnungsgemäße Zulassung des Pkw gekümmert hat, kann sie ihn wieder im öffentlichen Straßenverkehr führen.

Toilettensitz an Rasrtanlage Spessart.Nord abgerissen

Weibersbrunn In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Toilettendrehsitz auf der Rastanlage Spessart Nord auf der Damentoilette mit Gewalt abgerissen. Zeugen werden gebeten, sich unter 06021-8572530 zu melden.

