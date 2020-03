Kleinostheim: Grundstücksmauer angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer touchierte und beschädigte am Dienstag, in der Zeit von 07:15 Uhr bis 15:45 Uhr, eine Mauer zu einem Grundstück in der Kardinal-Faulhaber-Straße. Der Pfosten eines Gartentores wurde ebenfalls verdreht und beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch zu ermitteln. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kennzeichendiebstahl an Kleintransporter

Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr bis Montag, 13 Uhr wurden beide Kennzeichen eines Ford Kleintransporters in Kleinostheim gestohlen. Dieser war auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Lindigstraße abgestellt.

Gewässerverunreinigung - Möbel Stockstädter Gersprenz

Stockstadt: Ein unbekannter Täter führte im Zeitraum vom Freitag, 20 Uhr bis Mittwoch, 6 Uhr sein Mobiliar der Gersprenz zu. In einem Auffangbecken in der Schulstraße waren nun Stühle, Bänke, Tische und Küchenschränke unsachgerecht entsorgt aufzufinden.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

