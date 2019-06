Kleinostheim: Auto prallt gegen Leitplanke

Aus Unachtsamkeit kam ein 21-Jähriger aus Aschaffenburg um 02.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Nebenfahrbahn bei Kleinostheim zu weit nach links und kollidierte mit der Leitplanke. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rauschgift sichergestellt, Fahrer unter Drogeneinfluss

Weibersbrunn. Ein 31-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen war am Sonntagvormittag mit seinem Hyundai auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs und wurde um 07.10 Uhr an der Rastanlage Spessart-Süd von einer Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach kontrolliert. Hierbei fanden die Beamten im Fahrzeug ca. 2 Gramm Marihuana auf und stellten es sicher. Zudem hatte der Fahrer am Vorabend einen Joint geraucht und stand somit unter dem Einfluss der unerlaubten Substanz. Nach einer Blutentnahme konnte der Mann die Polizeidienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Bessenbach. Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 25-Jähriger aus Oberbayern, der am Sonntagnachmittag bei Bessenbach kontrolliert wurde. Der junge Mann war gegen 16.45 Uhr mit einem BMW in Richtung Würzburg unterwegs. Zudem konnte die Streife auch in diesem Fall eine geringe Menge Marihuana sicherstellen.

Junger Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Goldbach. Am Sonntagabend wurde ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg um 20.50 Uhr an der Ausfahrt Aschaffenburg-Ost kontrolliert. Der junge Mann, der mit einem Pkw VW unterwegs war, konnte den Polizisten keinen Führerschein vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis vor knapp einem Jahr durch eine Behörde entzogen und danach noch kein neuer Führerschein ausgestellt wurde. Selbstverständlich stellten die Beamten zunächst den Autoschlüssel sicher und übergaben ihn eine Stunde später an einen Ersatzfahrer, der auch einen Führerschein hatte.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg