Kleinkahl: Heckscheibe eines Seat-Ibiza eingeschlagen

Der Sachschaden beträgt ca. 1.000. Euro.

Pkw angefahren und abgehauen

Schöllkrippen, OT Schneppenbach. Am Samstag 21.12.19 zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr wurde ein in der Hauptstaße abgestellter weißer BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Dabei zerbrach die linke hintere Rückleuchte und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau, unter 06023/944-0, zu melden.

Abgeschlossenes Fahrrad entwendet

Karlstein am Main, OT Dettingen Zwischen dem 12.12.2019, 07.10 Uhr und dem 13.12.19, 00.15 Uhr wurde vom Bahnhof Dettingen ein versperrtes silber/rotes Herrenfahrrad der Marke „Ghost“ entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 100.- Euro.