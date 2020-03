Kleinheubach. Bei einer Kontrolle eines BMW am frühen Donnerstag Morgen, um 03.00 Uhr, in Kleinheubach, in der Seehecke, wurde bei dem 21-jährigen Fahrer festgestellt, dass er unter Drogeneinwirkung sein Auto lenkte. Weiter wurde ein Brocken Haschisch und Amphetamin aufgefunden. Nach einer Blutentnahme durfte er zu Fuß seinen Weg fortsetzen. Bei seinem 20-jährigen Beifahrer wurde ein Päckchen Haschisch aufgefunden, dass er in seiner Hose verstecken wollte. Auch ihn erwartet eine Anzeige.

1,62 Promille am Steuer

Bürgstadt. Am Mittwoch, um 22.10 Uhr, wurde beim Fahrer eines Seat festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug lenkte. Der 35-jährige befuhr in Bürgstadt die Miltenberger Straße. Ein Alkoholtest ergab 1,62 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins darf er ab sofort zu Fuß gehen.

Spiegel berühren sich

Mönchberg. Am Mittwoch, um 6.40 Uhr, fuhr ein 20-jähriger mit seinem VW von Mönchberg in Richtung Collenberg. Es kam auf der Strecke zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Pkw, der aber ohne anzuhalten in Richtung Möchberg weiterfuhr. Um was für ein Auto es sich handelte, konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden. An dem VW entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

kev/Polizei Miltenberg