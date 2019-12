Kleinheubach: Mann durch Stapler verletzt

Am Mittwoch, gegen 09:45 Uhr, wollte ein 39-Jähriger auf einem Firmengelände im „Galgenrain“ einen Lkw mit einem Flurförderfahrzeug beladen. Dazu wurde er von einem gleichaltrigen Mann eingewiesen. Aus bisher unbekanntem Grund geriet der Einweiser gegen den Anhänger des Lkws und der Palette des Staplers und wurde dabei verletzt. Er musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Erlenbach verbracht werden.

Unfallflucht

Amorbach. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Realschule ein geparkter Audi angefahren. Der Verursacher, vermutlich der Fahrer eines blauen Pkws, hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizeiinspektion Miltenberg