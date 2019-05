Kleinheubach: Fahrradfahrer mit 2,32 Promille unterwegs

In der Hauptstraße wurde am Samstag um 22:30 Uhr ein Fahrradfahrer mit unsicherer Fahrweise und einem unbeleuchteten Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. In der Atemluft des 22-jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließender Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 2,32 Promille. Des Weiteren wies der Fahrradfahrer drogentypische Auffälligkeiten auf. Nach einer Blutentnahme durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg