Kleinheubach: Citroen kollidiert mit wartenden Radfahrer

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 06:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen Radfahrer und einem 35-jährigen Pkw-Fahrer. Der Fahrer des Citroen bog nach ersten Erkenntnissen in zu engem Bogen in die Straße „Im Steiner“ ein und kollidierte hierbei mit dem wartenden Radfahrer. Der Radfahrer konnte sich noch mit einem Sprung vom Fahrrad vor schwereren Verletzungen retten und wurde daher glücklicherweise nur leicht verletzt. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 750 Euro.

Vorfahrtsmissachtung

Am Donnerstagabend gegen 19:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Kleinheubach im Baustellenbereich der B469. Von der Straße „Am Hundsrück“ wollte ein 63-jähriger Pkw-Fahrer auf die B469 auffahren und kollidierte hierbei mit einem bereits dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Opel Astra. Glücklicherweise wurden weder die drei Insassen des Opel Astra, noch der Fahrer 63-jährige Fahrer des Opel Corsa verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Geparkter Pkw angefahren

Gegen 16:30 Uhr wurde der PI Miltenberg mitgeteilt, dass gerade ein Sattelzug in der Dientzenhoferstraße in Kleinheubach einen geparkten Pkw angefahren habe. Glücklicherweise war das Kennzeichen des Sattelzugs bekannt und der verantwortliche Fahrer, welcher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, konnte somit ermittelt werden. Diesen erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige, im Zuge derer auch geklärt werden muss, ob er den Anstoß an den Pkw bemerkt haben kann.

Polizeiinspektion Miltenberg