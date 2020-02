Kleines Hüngerchen kostet 32-Jährigen in Kleinostheim den Führerschein

Der junge Mann fuhr mit seinem Opel gegen 23:30 Uhr in den Drive-In-Bereich, wo er während der Wartezeit am Steuer einschlief. Nachdem ihn das Personal geweckt hatte und er zum zweiten Wartebereich weitergefahren war, schlief der Mann ein zweites Mal ein, weshalb durch das Personal die Polizei hinzugezogen wurde. Die Streifenbesatzung vor Ort konnte den Grund der Müdigkeit schnell feststellen. Im Fahrzeug war deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von 2,0 Promille zum Vorschein. Ohne seinen geplanten Imbiss musste der 32-Jährige die Streifenbesatzung zur Dienststelle begleiten, wo von ihm erst eine Blutprobe und dann auch gleich der Führerschein genommen wurden.

Wirtschaftliche Totalschäden nach Vorfahrtsverletzung

Erheblicher Sachschaden war am späten Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Spessartstraße / Medicusstraße zu beklagen. Ein 80-jähriger Volvofahrer war mit seinem Fahrzeug von der Würzburger Straße kommend in der Spessartstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Medicusstraße übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Pkw des Seniors ins Schleudern und prallte letztendlich gegen den Mast einer Straßenlaterne. Glücklicherweise blieben der Unfallverursacher, wie auch die 57-Lenkerin des Opels unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen und der in Mitleidenschaft gezogenen Straßenlaterne wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Für die beiden Pkw, die jeweils abgeschleppt werden mussten, stellt dies wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden dar.

Betrunkener fährt auf fahrendes Fahrzeug auf

Zu einem Auffahrunfall der etwas anderen Art kam es in der Nacht zum Samstag gegen 00:05 Uhr in der Schönbornstraße. Der 29-jährige Fahrer eines Opel Astras war stadteinwärts unterwegs, als er auf Höhe einer Tankstellenzufahrt mit dem vor ihm, in Bewegung befindlichen Opel Zafira kollidierte, der von einer 28-Jährigen in gleiche Fahrtrichtung gelenkt wurde. Der Zusammmenstoß, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro entstand, beeindruckte den Unfallverusacher aber offensichtlich wenig. Er umfuhr den Zafira der Geschädigten und setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Die Geschädigte verfolgte ihn und konnte ihn an einer Ampelanlage stoppen. Bei der folgenden Unfallaufnahme durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg stellte sich schnell der Grund für die Fehleinschätzung der gefahrenen Geschwindigkeiten heraus. Der Astrafahrer war offenbar stark alkoholisiert. Ein erster Alkotest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Seinen Führerschein ist er vorerst los.

Führerschein nicht ausreichend für ein Gespann

Unzureichend informiert war der Fahrer eines Fahrzeuggespanns, bestehend aus einem Pkw der Marke Daimler und einem Anhänger, in der Goldbacher Straße. Da die Summe der zulässigen Gesamtmassen von Pkw und Anhänger 3,5 Tonnen überschritt, hätte der 23-Jährige die Fahrzeugkombination mit seinem Führerschein der Klasse B nicht führen dürfen. Gegen ihn wird daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Unbekannter entwendet Geldbörse aus Treppenhaus

Bereits am Donnerstag, zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete aus einer Jacke, die unbeaufsichtigt im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kochstraße hing, die Geldbörse eines Arbeiters, der dort im Keller tätig war. Der mutmaßliche Täter konnte wurde wohl von einer Nachbarin gesehen. Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, bekleidet mit dunkelblauer Jogginghose mit seitlichem weißen Schriftzug, grau-blauer Trainingsjacke und Mütze. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 oder persönlich entgegen.

Auseinandersetzung endet für Trunkenbold in der Zelle

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem einem 46-Jährigen kam es am Freitagabend gegen 19:00 Uhr in der Dinglerstraße. Der Jüngere hatte wohl gegen das Fahrzeug seines Widersachers geschlagen. Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde, kam es zu einem Gerangel, bei dem der Ältere leicht verletzt wurde. Die hinzugezogenen Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg waren gezwungen, den stark alkoholisierten Aggressor zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Seinen Rausch, eine Alkotest ergab einen Wert von 2 Promille, musste er in einer Zelle ausschlafen. Da sich der Mann auch unflätig gegenüber den Beamten geäußert hatte, wird gegen ihn wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Unbekannter fährt geparkten Wagen in Hösbach an

Zwischen 17:00 Uhr am Donnerstag und 14:00 Uhr am Freitag wurde auf dem Parkplatz des Kultur- und Sportparks in der Jahnstraße ein abgestellter BMW angefahren. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1.000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen, weshalb ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

51-Jähriger verlässt mit vollem Einkaufswagen einen Verbrauchermarkt in Haibach

Mit einem Einkaufswagen mit Waren im Wert von über 350 Euro wollte am Freitag, gegen 14:00 Uhr, ein 51-Jähriger einen Verbrauchermarkt in der Hauptstraße verlassen, ohne zuvor den Kassenbereich passiert zu haben. Angestellte des Marktes wurden auf ihn aufmerksam, als die Alarmanlage ausgelöst hatte. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

vd/Polizei Aschaffenburg