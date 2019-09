Kleiner Rempler - großer Streit.

Auslöser für diese war offensichtlich, dass kurz zuvor der 58-jährige mit seinem Wagen auf das Auto des 21-jährigen aufgefahren war. Hierbei entstand jedoch kein Sachschaden. Da der 21-jährige auf die Hinzuziehung der Polizei bestand, wurde er von dem 58-jährigen beleidigt.

Pannenfahrzeug bei Karlburg ausgewichen und Unfall verursacht

Karlburg/Lkr. Main-Spessart. In den Morgenstunden des 27.09.2019 ereignete sich zwischen Wiesenfeld und Karlstadt ein Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Verkehrsteilnehmerin wollte an einem, mit Warnblinkanlage abgesichertes Pannenfahrzeug vorbei fahren, wodurch es zu einer Spiegelberührung mit einem zeitgleich entgegenkommenden Fahrzeug kam. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Unfall im Kreisverkehr Zellingen

Zellingen/Lkr. Main-Spessart. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag, am Retzbacher Kreisverkehr. Ein 43-jähriger Verkehrsteilnehmer übersah beim Einfahren ein Vorfahrtberechtigtes Fahrzeug, wodurch es im Kreisverkehr zu Kollision kam. Hierdurch wurde niemand verletzt, allerdings war das Fahrzeug des Geschädigten nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro.

Zweimal zu schnell gefahren - zwei Unfälle

Lkr. Main-Spessart. Am Freitag ereigneten sich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zwei Verkehrsunfälle auf regennasser Fahrbahn. Ein 20 jähriger verlor in einer Rechtskurve zwischen Retzbach und Thüngen die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete dadurch im Graben. Einem Leitpfosten konnte er nicht mehr ausweichen und beschädigte diesen. Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Die MSP 7 befuhr am Freitagnachmittag ein 34-jähriger von Gramschatz kommend in Richtung Retztstadt. Kurz vor dem Ortseingang verlor der Unfallverursacher im Auslauf einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im weiteren Verlauf nach links von der Straße ab. Hierbei beschädigte er mehrere Leipfosten. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 250 Euro.

Betrunken durch Karlstadt

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Karlstadt eine Kontrolle eines Autos durch. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkt dafür, dass die 45-jährige Fahrzeugführerin unter Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und bei der Verkehrsteilnehmerin eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt. Die 45-jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

