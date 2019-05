Klein-Laster macht sich selbstständig in Kleinwallstadt

Der Laster war von seinem Fahrer auf dem Parkplatz abgestellt worden. Von dort machte er sich selbstständig , da die Feststellbremse nicht ordnungsgemäß betätigt wurde. Der herrenlose Laster rollte auf einen VW-Bus zu, dessen Fahrer gerade aussteigen wollte. Als er den Laster auf sich zurollen sah, konnte er gerade noch in sein Fahrzeug zurücksteigen. Der Laster prallte danach gegen die Fahrertüre des VWs. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer des VW-Busses blieb glücklicherweise unverletzt.

Trunkenheitsfahrt: Obernburg, St 2308

Zu tief ins Glas hat ein Stadtprozeltener, der am Mittwochfrüh, gegen 01.00 Uhr von einer Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft wurde. Den eingesetzten Beamten fiel bei der Kontrolle des Ford-Fahrers starker Alkoholgeruch auf. Nachdem der Vortest am Alcomaten einen Wert von 1,30 Promille ergab, war bei dem Alkoholsünder eine Blutentnahme fällig. Den Führerschein behielten die eingesetzten Beamten gleich ein.

Drogenfahrt mit E-Scooter: Obernburg, Römerstraße

Ein E-Scooterfahrer ist einer Streife der Polizei Obernburg am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Römerstraße aufgefallen. Der 19-jährige Fahrer des elektrisch angetriebenen Rollers hatte diesen weder versichert noch konnte er eine Fahrerlaubnis für den Scooter vorweisen. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Obernburger augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Daher ordneten die eingesetzten Beamten eine Blutentnahme bei dem jungen Mann an.

Vorrang missachtet: Sulzbach, Bahnhofstraße

Erheblicher Sachschaden ist am Dienstagfrüh gegen 08.15 Uhr bei einem Unfall in der Bahnhofstraße entstanden. Zur Unfallzeit wollte eine Sulzbacherin, die die Bahnhofstraße Richtung Kleinwallstadt befuhr, nach links in die Straße Im Hag einbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden VW, dessen Fahrer eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte und dem abbiegenden Renault Kangoo frontal in die rechte Fahrzeugseite stieß. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 8000 Euro. Die Sulzbacherin wurde vorsorglich ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/red