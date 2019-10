Kistenweise Steinpilze gesammelt - 72-Jähriger wird angezeigt

Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Pkw Ford extra umgebaut war, um die Staufläche zu vergrößern. Das Fahrzeug war komplett mit Kisten und Körben mit Steinpilzen beladen. Es handelte sich insgesamt um 35 Kilo frische Pilze. Der 72-jährige erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Naturschutzgesetz.

Wildunfall

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am späten Montagabend befuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Pkw VW Polo die B 27 von Karsbach in Fahrtrichtung Gössenheim. Auf Höhe der Kläranlage kreuzte ein Frischling die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden a.Main, OT Hofstetten, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmorgen kam es am Ortsausgang von Hofstetten zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw-Fahrer stießen im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln zusammen. Es wird von einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.400 Euro ausgegangen.

mci / Quelle: Polizei Gemünden