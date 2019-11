Kirchzell: Beim Überholen prallt Peugeot auf Ford

Am Montag, gegen 17:15 Uhr befuhr eine Peugeot-Fahrerin die MIL 42, von Buch in Richtung Mudau. Um einen vor ihr fahrenden Lkw zu überholen, scherte sie aus. Ein entgegenkommender Ford-Fahrer konnte jedoch nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge prallten ineinander. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.500 Euro.

Straßenverkehrsgefährdung

Miltenberg. Am Montag, gegen 18:15 Uhr, befuhr eine 34-jährige Renault-Fahrerin die Staatsstraße 2309, von Miltenberg in Richtung Walldürn. Kurz vor dem Geisenhof verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Verlauf der Unfall- aufnahme konnte Alkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt werden. Ein Alkotest ergab eine Promille von 1,1, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Unfallflucht

Miltenberg. Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Breitendieler Straße wurde am Donnerstag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ein geparkter Ford-Fiesta angefahren. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden an der Front in Höhe von 1.500 Euro.

Edeka-Müll entsorgt

Miltenberg. Ein bisher Unbekannter entsorgte in der Nähe der Tierhilfe, in der Nähe der Großheubacher Straße, mehrere Müllsäcke, gefüllt mit Restmüll sowie lose Waschmaschinenteile. Dies wurde am Montagvormittag festgestellt.

