Kindern ausgewichen und gegen Mauer gefahren

Die beiden etwa 12-jährigen Jungen kamen seinen Angaben zufolge von der Treppe zwischen der Leo-Weismantel-Förderschule und dem Kolpinghaus. Der Autofahrer wollte ausweichen, zog seinen VW sofort nach links und rammte dadurch mit der Front die massive Mauer eines Anwesens. Die Kinder machten daraufhin auf dem Absatz kehrt und rannten auf der Treppe zurück in Richtung Spielplatz. Die Kinder wurden nicht mehr angetroffen und konnten zum Unfallhergang bislang nicht befragt werden.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Vorfahrt missachtet

Burgsinn: Am Dienstag gegen 13.00 Uhr befuhr der 57-jährige Fahrer eines Linienbusses die Hauptstraße in Fahrtrichtung Mittelsinn. Er hatte zu diesem Zeitpunkt eine Leerfahrt und keine Fahrgäste an Bord. Daher musste er an der Haltestelle Rathaus nicht anhalten.

Zeitgleich wollte ein 59-jähriger Skoda-Fahrer vom Burgweg kommend auf die Hauptstraße einfahren. Er sah den Linienbus und ging davon aus, dass dieser an der Bushaltestelle anhält. Deshalb fuhr er in die Hauptstraße ein. Hierbei kam es zum leichten Zusammenstoß mit dem Bus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

vd/Polizei Gemünden

Betäubungsmittel aufgefunden

Gemünden a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart

Ausgerechnet auf der Arbeitsstelle verlor ein Arbeiter ein kleines Papierbriefchen mit weißem Pulver auf dem Fußboden.

Der Chef hob es auf und verständigte die Polizei.

Nach erster Inaugenscheinnahme handelt es sich vermutlich um Amphetamin. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.