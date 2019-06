Kind nach Unfall in Bruchköbel leicht verletzt - Mercedes-Fahrer bitte melden!

Ein Kind, das am Montagnachmittag auf dem Wilhelm-Busch-Ring als Radfahrer einen Unfall mit einem Mercedes hatte, ist nun doch leicht verletzt. Die Polizei bittet nun insbesondere den etwa 45-jährigen und 1,85 Meter großen Mercedes-Fahrer sowie zwei helfende Passanten, sich zu melden.

Nach ersten Erkenntnissen war der 8-Jährige gegen 15.15 Uhr mit seinem Kinderfahrrad auf dem Gehweg in Richtung Landesstraße 3195 geradelt. Der schwarze Mercedes-Kombi wäre in gleicher Richtung auf der Straße gefahren und nach rechts auf das Grundstück zum "Tegut" und "logo-Getränkemarkt" abgebogen. Dabei hätte der Mercedes das Fahrrad des Kleinen touchiert, sodass der Junge stürzte.

Der Mercedes-Fahrer (kurzes lichtes Haar, braune Augen) und zwei Passanten kamen dem 8-Jährigen zur Hilfe. Vermutlich, weil das Kind angab, dass alles in Ordnung sei, verließen alle die Unfallstelle. Ein Austausch der Personalien erfolgte nicht. Im Laufe der nächsten Stunden bekam der 8-Jährige allerdings Schmerzen an der Hand, die einen Arztbesuch nach sich zogen.

Die Polizei bittet daher die genannten sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

Unbekannter zerkratzte Autos - Polizei bittet um Hinweise!

Seligenstadt-Froschhausen (fg) Nachdem am Samstagvormittag ein Unbekannter vier geparkte Autos in der Seligenstädter Straße zerkratzte und einen Schaden von etwa 7.000 Euro verursachte, bittet die Polizei um Hinweise. Zwischen 10 und 11 Uhr wurden die zwischen den Hausnummern 53 bis 61 geparkten Fahrzeuge der Fabrikate Skoda, VW, Hyundai und Nissan auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Seligenstädter Straße gesehen haben. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Dachstuhlbrand: Drei Bewohner verletzt

Hanau-Steinheim (aa) Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten am Montagabend zu einem Wohnungsbrand in die Ludwigstraße aus. Kurz vor 18.30 Uhr brannte es in einer Dachgeschosswohnung; drei Bewohner kamen anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden von über 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen