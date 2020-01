Kia prallt in Dettingen gegen Mercedes: 4000 Euro Schaden

Zum Unfallzeitpunkt parkte ein 43-jähriger Mann mit seinem Pkw Kia rückwärts aus und kollidierte hierbei mit dem Pkw Mercedes einer 59 Jährigen, die ebenfalls zeitgleich aus der gegenüberliegenden Parklücke ausparkte. Beide Fahrzeuge wurden jeweils im Bereich der hinteren, linken Stoßstange beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR.

Kollision mit Reh

Kahl a. Main. Gegen 17.45 Uhr befuhr am Freitag ein 27jähriger Fahrer eines Pkw BMW die Staatsstraße 2305 von Großkrotzenburg in Richtung Alzenau, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Pkw kollidierte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR, das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

mci / Quelle: Polizei Alzenau