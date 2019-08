Am Montag, um 13 Uhr, fuhr ein weißer Kia in Collenberg in der Schloßstraße rückwärts in einen Hof, der mit einer Kettenanlage gesichert ist. Hierbei stieß er mit dem rechten Heckstoßfänger gegen die Kettenanlage, so dass diese beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Kia davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 500,- EUR zu kümmern. Der Unfall wurde durch eine Videoanlage aufgezeichnet.

Polizei Miltenberg