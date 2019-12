Kfz-Steuer nicht bezahlt und kein Führerschein

Bei der Überprüfung der Kennzeichen wurde festgestellt, dass der Anhänger zur Entstempelung wegen eines Steuerrückstandes vom Straßenverkehrsamt in Münster ausgeschrieben war. Der 26-jährige Fahrer wirkte etwas überrascht wegen der Entstempelung, sollte er doch das Gespann nur von A nach B fahren. Bei der Frage nach dem Führerschein konnte er aber nur die Klasse B vorweisen. Da wirkte er nicht mehr so überrascht. Der Anhänger wurde entstempelt und entsprechend auf dem Parkplatz abgestellt, die Zulassungsbescheinigung wurde eingezogen. Der Fahrer durfte mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis mit dem BMW weiterfahren, jedoch musste er eine Sicherheitsleistung von 300 Euro leisten.

Zu schnell bei Nässe - Beifahrerin verletzt, Auto nur noch Schrottwert

Weibersbrunn. Zu schnell war offensichtlich ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer aus Rumänien mit seinem Fahrzeug auf der BAB A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Kurz nach dem Anschlussstelle Weibersbrunn verlor er am Samstag, gegen 19.05 Uhr, auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein mit vier Personen besetztes Fahrzeug, kam ins Schleudern, danach nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelleitwand aus Beton. Anschließend blieb er stark beschädigt auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der Aufprall war so heftig, dass die Frontairbags auslösten. Die 26-jährige Beifahrerin wurde durch die auslösenden Airbags leicht verletzt, lehnte jedoch eine Fahrt ins Krankenhaus ab. Die anderen Insassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Pkw wurde der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff waren zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Gegen 20.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt, es kam nur zu geringen Behinderungen.

VPI Aschaffenburg-Hösbach/mkl