Kennzeichendiebstahl bei Weibersbrunn

Zwischen Montag, dem 22.07.2019 gegen 05:30 Uhr, und Freitag, dem 26.07.2019 gegen 15:00 Uhr, wurden an dem Fahrzeug beide Kennzeichenhalterungen abgerissen und samt Kennzeichen entwendet. Pendler und Besucher der Klinik, die sich möglicherweise an das Fahrzeug erinnern können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden. So kann der Tatzeitraum womöglich noch etwas eingeschränkt werden. Allerdings wird natürlich auch um sonstige Hinweise zu verdächtigen Feststellungen gebeten.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/ienc