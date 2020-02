Kennzeichen in Eußenheim gestohlen

Im Zeitraum von Freitag, 14. bis Sonntag 16. Februar wurden die amtlichen Kennzeichen eines in der Unteren Bachgasse in Eußenheim auf dem Parkplatz einer Bäckerei geparkten BMW entwendet. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel. 09353/97410

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Karlstadt. Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Autofahrers in der Würzburger Straße in Karlstadt stellten die Beamten am Sonntag gegen 17:45 Uhr fest, dass diese drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Ein deshalb durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Feststellungen der Beamten. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Polizei Karlstadt