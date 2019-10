Kennzeichen falsch: Fahrt endet in Lohr

Mit ungarischen Ausfuhrkennzeichen unterwegs

Lohr-Steinbach. Am Mittwochabend, gegen 20:20 Uhr, wurde in der Steinbacher Straße in Lohr a. Main ein 43-Jähriger Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass an dem in Deutschland erworbenen Volvo ungarische Ausfuhrkennzeichen angebracht waren. Ein solches Kennzeichen darf nur an einem fest zugeordneten Fahrzeug angebracht und zum Ausführen von Fahrzeugen aus Ungarn verwendet werden. Folglich war der 43-Jährige in Deutschland ohne gültige Zulassung unterwegs. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Dem Pkw-Fahrer werden zudem noch weitere Vergehen, wie Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch, vorgeworfen.

kev/Polizei Lohr