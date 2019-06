Kellerbrand in Haibach, eine Person verletzt

Bei einem Kellerbrand in Haibach wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 19 Uhr wurde Feuerwehr zu dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Oskar-Kahl-Straße alarmiert. Als die Feuerwehr vor Ort ankam, war das Haus bereits geräumt. Unter schwerem Atemschutz gingen die Feuerwehrler in den Keller. Sie hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Nach ersten Erkenntnissen waren verschiedene Gegenstände in Brand geraten. Warum sie brannten, ist bislang unklar, die Polizei ermittelt. Zur Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden. rah/mai