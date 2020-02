Keinkahl: Per Handy gelotst - Verletzte Reiterin aus Wald gerettet

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr wurde eine 29jährige Reiterin aus Schöllkrippen im Waldgebiet östlich von Edelbach verletzt. Die Frau war mir ihrem jungen Pferd auf einem Forstweg unterwegs, als das Pferd scheute und die Reiterin abwarf. Infolge des Sturzes wurde die junge Frau, die glücklicherweise einen Helm trug, vorübergehend bewusstlos.

Das nunmehr reiterlose Pferd lief währenddessen ohne sie zurück zum Stall lief. Als das Pferd ohne seine Reiterin am Stall ankam, versuchten Freunde der Reiterin diese telefonisch zu kontaktieren. Der Reiterin, die sich infolge der beim Sturz erlittenen Verletzungen nicht von der Sturzörtlichkeit fortbewegen konnte, gelang es die Bekannten telefonisch zur Unfallstelle zu dirigieren.

In der Folge konnten durch diese wiederum die Rettungskräfte von Bergwacht, Rettungsdienst und freiwilliger Feuerwehr mit geländegängigen Fahrzeugen an die Unfallstelle gelotst werden, um die verletzte Frau zu bergen. Sie wurde zur weiteren Behandlung der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Polizei Alzenau/mai)

Stadt/Kreis Aschaffenburg

Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr in der Goldbacher Straße. Hier wollte eine 14-Jährige Radfahrerin auf Höhe des DHL-Frachtzentrums vom Radstreifen auf den Gehweg wechseln. Zeitgleich fuhr ein Kleintransporter aus dem Gelände des Frachtzentrums aus und übersah die auf dem Gehweg fahrende Schülerin, die hierdurch zum Sturz kam. Sie zog sich eine Prellung am Handgelenk zu und ihr Lenkergriff wurde verbogen. Der Fahrer nahm kurz Kontakt auf, setzte seine Fahrt dann jedoch ohne seine Personalien zu hinterlassen fort.

Spielekonsolen entwendet

Am Samstag, 15.02.2020 gegen 17:30 Uhr konnte in einem Geschäft der City-Galerie der Diebstahl von zwei Spielekonsolen im Wert von je 315 Euro beobachtet werden. Der 22-Jährige Ladendieb gelangte durch die Überwachungskameras in den Fokus des Ladendetektiven, der am Monitor die Tat beobachtete. Der Täter konnte zunächst unbehelligt das Geschäft verlassen, wurde jedoch in einem benachbarten Geschäft festgestellt und im Anschluss der Polizei übergeben.

Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte gegen 02:30 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen in der Frohsinnstraße ein Fahrraddiebstahl beobachtet und geklärt werden. Der 18-Jährige Schüler stellte zwei männliche Personen fest, die sich an abgestellten Fahrrädern verdächtig verhielten und im Anschluss zwei Räder mitnahmen. Die Täter flüchteten in Richtung Bahnhof, wo sich der Zeuge an die Bundespolizei wendete und die Tat somit aufgeklärt werden konnte.

Reifen am Pkw zerstochen - Zeugen gesucht

Im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung an einem Pkw bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230. In der Nacht auf Samstag wurde gegen 02:00 Uhr ein Alfa Romeo im Pfaffenmühlweg abgestellt. Als der Eigentümer gegen 16:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass drei Reifen zerstochen wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter o.g. Telefonnummer zu melden.

Diebesgut in der Wickeltasche verstaut

Parfumerzeugnisse im Wert von insgesamt rund 1200,- Euro versuchte am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr ein Ehepaar in der City-Galerie zu entwenden. Als „Transportmittel“ wollten sie die gestohlenen Waren in der Wickeltasche aus dem Geschäft verbringen, was jedoch durch den Ladendetektiven beobachtet und unterbunden wurde.

Vorfahrtsverletzung in Pflaumhei

Großostheim/Pflaumheim. Mit einem Gesamtschaden von ca. 9000, - Euro endete am Samstagabend gegen 18.45 Uhr eine Vorfahrtsverletzung. Hier befuhr eine Dame mit ihrem Nissan die Rudelzauer Straße und wollte in die Mömlinger Straße einbiegen. Hier übersah sie offensichtlich den von links kommenden Fahrer mit seinem Pkw, BMW der sich auf der Vorfahrtsstraße befand und es kam zur Kollision.

Geparkten Pkw in Glattbach angefahren

Glattbach. Im Zeitraum von Freitag,14.02.2020 23:30 bis Samstag 16:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht. Der Eigentümer eines BMW parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schulstraße. Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung an der linken Seite des Frontstoßfängers fest. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Flüchtender Ladendieb in Großostheim

Ein flüchtender Ladendieb wurde am Samstag, 15.02.2020 gegen 19.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in Großostheim gemeldet. Der aktuell noch unbekannte Mann wird auf 50 Jahre geschätzt und ist 175 cm groß. Er legte zunächst Feuerzeuge im Wert von 3 Euro auf das Kassenband, nahm diese jedoch dann wieder an sich und rannte aus dem Geschäft und stieg in einen Pkw ein. Sollten Zeugen hier Beobachtungen getätigt haben, bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Einkaufswagen vom Schwimmbaddach gestoßen

Großostheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen Mitternacht durch Anwohner festgestellt, dass mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz des Jugendhauses feierten und dort Müll hinterlassen. Zudem wurde auch auf dem Schwimmbadgelände Unrat hinterlassen. Bei Eintreffen der Streife wollten sich die Jugendliche der Kontrolle entziehen und versuchten zu flüchten. Sie wurden durch die Polizeibeamten angehalten und festgestellt, dass das Schwimmbaddach bestiegen und von dort ein Einkaufswagen heruntergestoßen wurde. Hierbei wurde die Fassade beschädigt. Da sich die Jugendlichen bei der Tat filmten wurde das Handy sichergestellt.

Pkw in Kleinostheim aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bei einem in Kleinostheim in der Hellbühlstraße abgestellten Pkw die Heckscheibe eingeschlagen. Zudem wurde festgestellt, dass das Fahrzeug durchwühlt wurde. Glücklicherweise befanden sich keine Wertgegenstände in dem Fahrzeug weshalb der Täter offensichtlich ohne Beute wieder von dannen zog. Möglicherweise aus Frust brach er dann den Mercedes-Stern des Fahrzeugs ab. Zeugen, die Beobachtungen am einem Anwesen in der Hellbühlstraße gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-2230 zu melden.

Kaninchen in Laufach entwendet

Laufach. Bereits zum wiederholten Male beklagt der dort ansässige Kleintierzuchtverein einen Diebstahl von Kaninchen. Im Zeitraum von Mittwoch, 12.02.2020 06:45 Uhr bis Donnerstag, 13.02.2020 06:45 wurden aus den Stallungen 4 Zuchtkaninchen entwendet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Polizei Alzenau

Außenspiegel abgetreten

Westerngrund, Huckelheim - Lkr. Aschaaffenburg. In der Zeit von Samstagnachmittag, 18:30 Uhr bis Sonntag, 00:50 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines in der Bayernstraße in Huckelheim geparkten Pkw Peugeot 1007 durch einen unbekannten Täter abgetreten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Betäubungsmittel sichergestellt

Alzenau, Michelbach - Lkr Aschaffenburg. Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Spessartstraße in Michelbach konnte eine Streifenbesatzung der PI Alzenau am Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr bei einem 14jährigen eine kleine Menge Haschisch und einen fertig gedrehten Joint auffinden. Der 14jährige wurde daraufhin umgehend an die nicht gerade erfreuten Eltern übergeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

Hauswand beschädigt und geflüchtet

Alzenau, Hörstein - Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag, in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 10:50 Uhr befuhr ein weißer Lkw die Schmiedstraße in Hörstein. Hierbei beschädigte der Lkw mit der Kante des Aufliegers den Putz einer Hauswand. Obwohl Anwohner den Unfall beobachteten, entfernte sich der weiße Lkw von der Unfallörtlichkeit. Es entstand an der Hauswand ein Sachschaden von vermutlich mehreren Tausend Euro.

Polizei Alzenau