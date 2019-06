Kein Kennzeichen, keine Plakette - aber viel Geld

Das Wohnmobil konnte schließlich in Nilkheim im Pappelweg kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass die abgelaufene Plakette das kleinste Problem für den Fahrer war.

Die angebrachten Kennzeichen waren eigentlich entstempelt und für einen anderen Wagen ausgegeben. Da auch die Herkunft des Wohnmobils fraglich war, wurde der Fahrer, ein 61-jähriger aus dem Bereich Darmstadt vorläufig festgenommen. Im Zuge der Überprüfung fiel dann auf, dass das Wohnmobil nicht zugelassen und nicht versichert war. Auch anfallende Steuern waren nicht bezahlt worden. Zudem wurde eine kleinere Menge Rauschgift aufgefunden.

Insgesamt musste der Mann, der wohl im Moment ohne festen Wohnsitz war, eine knapp vierstellige Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er seine Reise - vorerst ohne Wohnmobil - weiterführen konnte.

Unfallflucht

Ein grauer Pkw Opel wurde am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr über Nacht in der Südbahnhofstraße von seinem Besitzer geparkt. Als er am Freitag früh zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 500.- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06021/857-2230.

Amtsbekannter bedroht Passanten

Am Donnerstagabend, gegen 23:15 Uhr kam es in der Riesengasse zu einer bedrohlicheren Situation. Ein 49-jähriger Mann ging an einer dreiköpfigen Personengruppe vorbei, die sich gerade unterhielten. Dabei stieß er mit einer Person zusammen. Diese wies ihn darauf hin, dass sie zusammengestoßen seien und ob es ihm gutgehe. Augenscheinlich war der Mann betrunken bzw. stand möglicherweise unter berauschenden Mitteln. Der 49-jährige ging erst weiter um dann wenige Sekunden später mit einem gezückten Cutter-Messer wieder zurückzukommen. Er bedrohte die Personengruppe und fuchtelte mit dem Messer umher. Diese entfernten sich und gingen in eine nahestehende Lokalität. Im Zuge der Fahndung konnte dann der Täter festgenommen werden. Er ist der Polizei auf Grund zahlreicher Delikte wohlbekannt. Er musste eine Blutprobe abgeben und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte er wieder entlassen werden.

Diebstahl aus Auto

Aus einem Pkw welcher im Luitpoldparkhaus geparkt war, wurde ein iPad entwendet. Der Besitzer hatte seinen Pkw VW abgesperrt, als er ihn am Sonntagnachmittag dort abgestellt hatte. Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr kam er wieder zurück und das iPad war nicht mehr auffindbar. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06021/857-2230.

Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Glück im Unglück hatte ein Anwohner in der Steubenstraße. Dieser hatte seine Wohnung wohl verlassen und dabei übersehen, dass seine Herdplatte noch eingeschaltet war. Am Donnerstagfrüh, um kurz vor 06:00 Uhr bemerkte ein anderer Anwohner das akustische Signal eines Rauchmelders aus der Wohnung. Er verständigte die Feuerwehr und die Polizei. Diese verschafften sich Zutritt zur Wohnung und stellten die eingeschaltete Herdplatte fest. Ein Schneidebrett welches noch darauf stand hatte bereits das Kokeln angefangen, ebenso wurde ein daneben befindlicher Wasserkocher beschädigt. Den Kleinbrand konnte die Feuerwehr rasch löschen. Das der Sachschaden hier nur ca. 50 Euro beträgt, ist sicherlich der Aufmerksamkeit des Nachbarn zu verdanken.

Stau vorm Kreisel - Auffahrer verursacht zwei Verletzte.

Kleinostheim: Zwei Pkw-Fahrer mussten am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, verkehrsbedingt am Kreisel B 8, Ortsausgang von Kleinostheim kommend Richtung Dettingen, ihre Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Ein dritter Pkw-Fahrer hätte dies besser auch getan, allerdings hatte der 21-jährige, mit seinem Pkw Renault die beiden anderen Pkw übersehen und prallte frontal in das zweite Fahrzeug, einen Pkw Skoda. Der Aufprall war so stark, dass der Skoda noch auf den davor stehenden Pkw BMW aufgeschoben wurde. Bei den beiden letzten Fahrzeugen der Kolonne wurde jeweils der Frontairbag ausgelöst. Zudem waren hier die Unfallschäden so hoch, dass die Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden mussten. Auch waren die Fahrer, beide 67 Jahre alt, leicht verletzt und wurden ins Klinikum nach Aschaffenburg zur Untersuchung gebracht. Die gesamte Schadenshöhe beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro.

