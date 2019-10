Kein Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, wurde ein Renault in der Schweinheimer Straße einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der 48-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Alkotest, der im Rahmen einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt wurde, ergab eine geringe Alkoholisierung. Ein zusätzlicher Drogenurintest verlief positiv und reagierte auf Morphin. Die Streife unterband eine Weiterfahrt. Der Renault-Fahrer begleitete die Polizisten auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der 48-Jährige hat nun mit einer Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz zu rechnen.

Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 56-jährige Fahrradfahrerin die Bodelschwingstraße. Hierbei platzte plötzlich der hintere Fahrradreifen. In Folge dessen stürzte die Frau kopfüber nach vorne von ihrem Rad. Die 56-Jährige zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus verbracht. Sie trug während des Unfalls keinen Helm. Es entstand geringer Sachschaden.

Audi Q3 gestreift - Fahrer flüchtig

Glattbach. Ein unbekannter Fahrzeugführer blieb am Dienstag, in der Zeit von 15 - 18 Uhr an einem Pkw Audi Q3 hängen. Der Audi, der am Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellt war, weist nun Kratzspuren am vorderen linken Radkasten auf. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

16-jähriger Rollerfahrer verursacht Unfall - Er war ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Stockstadt. Der Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, die Hahnenkammstraße in Richtung Darmstädter Straße. Hierbei kippte der 16-jährige Fahrer nach links um und rutschte über die Fahrbahn, bis er unter der Heckschürze eines geparkten Pkw Kia zum Liegen kam. Der Rollerfahrer erlitt mehrere Schürfwunden, die jedoch keinen Rettungskräfteeinsatz erforderten. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der 16-Jährige keinerlei Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem ermittelten die Polizeibeamten, dass für das Fahrzeug keine Versicherung besteht. Der junge Mann hat nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und nach dem Pflichtversicherungsgesetz zu rechnen.

Fahrzeugreifen mit Nägeln versehen

Großostheim. Ein unbekannter Täter ging im Zeitraum von Freitag, 08 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr zwei Pkw in der Vogelsbergstraße an. Der Täter beschädigte mittels einer Schraube die Lauffläche eines linken Hinterreifens eines Pkw BMW. Zudem wurden beide linke Reifen eins Pkw BMW Mini mit Reißnägeln versehen. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizeiinspektion Aschaffenburg