Katze ausgewichen und Mauer touchiert

An der Mauer entstand kein Sachschaden. Der Pkw BMW war allerdings nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

Gartenzaun und Parkbank mutwillig beschädigt

Gemünden: Am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über randalierende Jugendliche an der Bushaltestelle in Schaippach ein.

Beim Eintreffen der Streife waren die zwei Jugendlichen nicht mehr vor Ort. Sie waren kurz zuvor von einer Autofahrerin abgeholt worden.

Bei der Inaugenscheinnahme wurde ein beschädigter Holzzaun festgestellt, an dem Latten herausgebrochen worden waren.

Auch eine nachträglich festgestellte beschädigte Parkbank in der Parkanlage von Schaippach geht vermutlich auf das Konto der beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Die Jugendlichen müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Entgegenkommenden Pkw touchiert

Rieneck: An Freitagmorgen gegen 09.30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Lkw und Auflieger den Rotenberg in Rieneck. In einer Engstelle fuhr er zu weit links und touchierte hierbei den entgegenkommenden Toyota eines 54-Jährigen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Geparktes Auto angefahren

Burgsinn: Am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr rangierte die 83-jährige Fahrerin eines VW Golf in der Straße „An der Aura“ rückwärts. Hierbei stieß sie an die hintere Beifahrertüre eines geparkten Pkw Toyota. Da sie den Fahrzeughalter zunächst nicht ausfindig machen konnte, hinterließ sie am Fahrzeug einen Zettel und verständigte zusätzlich noch die Polizei.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils ca. 1000 Euro geschätzt.

Wildunfall

Gräfendorf: In der Nacht zum Samstag, gegen 02.45 Uhr, befuhr eine 22-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2302 von Wolfsmünster in Richtung Schönau. Hierbei lief ein Reh auf die Straße und wurde von ihrem Ford erfasst. Die Frau fuhr anschließend weiter, ohne den Unfall bei der Polizei oder beim Jagdpächter zu melden.

Weil am Pkw jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstanden ist, übergab sie den Unfall am nächsten Tag ihrer Versicherung. Da sie eine Wildunfallbescheinigung benötigte, meldete sie den Vorfall nachträglich auch bei der Polizei.

Die Frau bekam ihre Wildunfallbescheinigung, allerdings auch eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz, da davon ausgegangen werden muss, dass das Reh bei dem Unfall verletzt worden ist. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden: Am Samstagmorgen gegen 06.45 Uhr parkte ein 22-jähriger Autofahrer seinen weißen VW Polo ordnungsgemäß in der Langenprozeltener Straße gegenüber der dortigen Metzgerei am rechten Fahrbahnrand. Als er am Nachmittag gegen 16.50 Uhr zurückkam, stellte er einen deutlichen Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest.

Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro ausgegangen.

vd/Polizei Gemünden