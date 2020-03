Karlstein: Ungeduldiger Autofahrer überholt Fahrzeugkolonne und beschädigt dabei andere Wagen

Offenbar eilig hatte es ein 79-jähriger Fahrer eines Mercedes am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der Hanauer Landstraße in Dettingen (Karlstein). Aufgrund eines sich im Einsatz befindlichen Krankenwagen, welcher kurz vor der Einfahrt am Weberborn stand, hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet, welche langsam an dem Krankenwagen vorbei fuhr. Dies dauerte dem Mercedes-Fahrer offensichtlich zu lange, weshalb er im wörtlichen Sinne den Verkehr „von hinten aufrollte“ und die Fahrzeugkolonne links überholte. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Dacia einer 36-jährigen Frau. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf 2000 EUR.

Unfall beim Einparken

Alzenau-Wasserlos: Beim Einparken auf einem Parkplatz in der Bezirksstraße, beschädigte ein 42-jähriger BMW-Fahrer gestern, gegen 11.15 Uhr, einen geparkten Toyota, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 1500 EUR an beiden Fahrzeugen entstand.

stru/ Quelle: Polizei Alzenau