Karlstein: Skoda prallt auf Mazda

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Frankenstraße/Hanauer Landstraße entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 4.500 Euro. Um 14.30 Uhr wartete ein 32-jähriger Mazda-Fahrer in der Frankenstraße, um auf die vorfahrtsberechtigte Hanauer Landstraße abbiegen zu können. Diesen Umstand übersah offenbar eine 62-jährige Skoda-Fahrerin und fuhr auf das Heck des Mazda auf. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Spiegelberührung

Kahl. Am Montag um 14.45 Uhr fuhr eine 78-jährige Honda-Fahrerin auf der Poststraße in Richtung Bahnhof. Dabei blieb sie mit ihrem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel eines geparkten Peugeot hängen. Dabei entstand ein Schaden von 450 Euro.

kev/Polizei Alzenau