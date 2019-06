Karlstein: Ford-Fahrer bedrängt Lastwagen-Fahrer und fährt ihn an

Am Dienstagmorgen, gegen 8.53 Uhr, fühlte sich ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Ford, der die Hanauer Landstraße in Karlstein in Fahrtrichtung Hanau befuhr, offenbar ausgebremst, als ein 54-jähriger Lastwagen-Fahrer vor ihm auf die Hanauer Landstraße auffuhr.

Dies drückte er durch „Dauerhupen“ hinter dem Lkw-Fahrer aus. Um die Verkehrssituation zu klären, hielt der Lastwagen-Fahrer am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus. Daraufhin fuhr der Auto-Fahrer mit quietschenden Reifen auf den Brummi-Fahrer zu - dieser konnte sich durch Wegdrehen aus der Gefahrenzone bringen, wurde aber noch am rechten Arm vom Außenspiegel des vorbeifahrenden Pkw touchiert. Durch den Zusammenstoß erlitt der Lkw-Fahrer ein Hämatom am rechten Arm.

Die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Drogeneinfluss in Mömbris

Mömbris-Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 25jährigen Fiat-Fahrers, am Dienstagvormittag, wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Nachdem ein Urintest positiv auf THC verlief, räumte der Fahrer den Konsum eines Joints ein. Nach der Blutentnahme im Klinikum wurde er wieder entlassen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen, gegen 08.50 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht an einer Engstelle im Mühlweg in Alzenau. Ein 34-jähriger Opelfahrer touchierte mit dem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Opel. Vorerst blieben beide beteiligte Fahrzeuge stehen, doch der bislang unbekannte, entgegenkommende Opel setzte seine Fahrt fort, ohne Hinterlassung seiner Personalien und Fahrzeugdaten.

Wer sachdienliche Hinweise zur vorliegenden Unfallflucht machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Mömbris: Laternenbegrenzungspfosten touchiert - Fahrer meldet sich

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Vorbildlich verhielt sich ein 54-jähriger Lkw-Fahrer, der beim Rangieren Im Markthof einen Begrenzungspfosten beschädigte. Er meldete den Schaden umgehend der Polizeiinspektion Alzenau. Der Gesamtschaden an Pfosten und Lkw beläuft sich auf ca. 350,- Euro.

Unfallflucht in Schöllkrippen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Ein 87-jähriger Fahrer eines Citroen stieß beim Befahren des Edeka-Parkplatzes, in der Aschaffenburger Straße in Schöllkrippen, gegen den geparkten Pkw VW einer 30-jährigen und beschädigte dadurch die hintere Stoßstange. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro zu kümmern. Die VW-Fahrerin, die zum Unfallzeitpunkt in ihrem geparkten Pkw saß, notierte sich das Kennzeichen.

Reh auf Straße in Mömbris angefahren

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Gegen Mitternacht befuhr ein 61-jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße AB 10, von Daxberg kommend, in Richtung Mömbris. Einem Reh, das von links nach rechts die Fahrbahn querte, konnte er nicht mehr ausweichen. An der Front des Fahrzeugs entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Das verendete Reh wurde dem zuständigen Jagdpächter gemeldet.

Einhandmesser in Wagen mitgeführt

Alzenau, OT Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 62-jährigen Pkw-Fahrers, am Dienstagvormittag in Albstadt, wurde im Ablagefach der Fahrertüre ein Einhandmesser aufgefunden. Da der Besitzer kein berechtigtes Interesse nachweisen konnte, wurde das Einhandmesser sichergestellt - ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Waffengesetz.

Laptop aus Auto in Karlstein gestohlen

Karlstein, OT Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Montag, den 03.06.2019, 18.10 Uhr, bis Dienstag, den 04.06.2019, 07.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem geparkten Firmen-Pkw der Marke Ford einen Laptop. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Schöllkrippen: Drei Personen durch Rauchgasvergiftung verletzt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Eine 26-jährige erhitzte in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in der Waagstraße in Schöllkrippen, Öl auf dem Herd und schlief ein. Weiterhin schliefen in der Wohnung noch ein 28-jähriger sowie ein 1-jähriges Kleinkind. Glücklicherweise wurden Anwohner durch austretenden Rauch aus dem Küchenfenster aufmerksam und verständigten die Feuerwehr.

Die Feuerwehr aus Schöllkrippen lüftete die Wohnung mittels Ventilatoren und beseitigte die Ursache der Rauchentwicklung - ob ein Sachschaden durch die Rauchentwicklung entstand, ist bislang unklar. Die drei Personen erlitten durch den Rauch eine Rauchgasvergiftung und wurden von eingesetzten Fahrzeugen des BRK in das Klinikum Aschaffenburg gebracht. In der Wohnung waren nach bisherigen Erkenntnissen keine Rauchmelder installiert.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau