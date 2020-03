Karlstein: Einbrecher lassen Schmuck mitgehen

Karlstein-Dettingen. Von Dienstag auf Mittwoch hat ein Einbrecher aus einem Wohnhaus Schmuck im Wert von einigen hundert Euro entwendet. Dem Täter gelang es, unerkannt zu entkommen.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 10.45 Uhr, und Mittwoch, 11.30 Uhr, drang ein Unbekannter über eine Terrassentür in das Wohnanwesen in der Bahnhofstraße ein. Er machte sich im Inneren auf die Suche nach Wertgegenständen. Nach der Tat verschwand der Einbrecher mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Er hinterließ einen Sachschaden, der sich auf etwa 500 Euro belaufen dürfte.

Wer im fraglichen Zeitraum in der Bahnhofstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

kev/Polizei Unterfranken