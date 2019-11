Karlstein: Auto verkratzt

Zwischen Montag und Dienstag wurde ein Daimler, der in der Welzheimer Straße abgestellt war, mutwillig auf der rechten Seite zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Wildunfall

Kahl. Am Mittwoch gegen 02.45 Uhr kollidierte ein BMW-Fahrer, der von Hanau in Richtung Kahl fuhr, mit einem Wildschwein. Der Schaden an dem Pkw wird auf 7.000 Euro geschätzt.

kev/Polizei Alzenau