Karlstadt: Unfall beim Rückwärtsfahren

Ein 40-jähriger Autofahrer, der am Donnerstag gegen 07:20 Uhr in Karlstadt auf der Linksabbiegerspur der Brückenstr. in die Ringstr. stand, wollte einem ihm aus der Ringstraße entgegenkommenden Bus Platz machen und fuhr dazu ein Stück rückwärts. Dabei übersah er einen hinter seinem Fahrzeug stehendes Auto und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro.

Gefälschtem Führerschein vorgezeigt

Heugrumbach. Bei der Kontrolle eines 34-jährigen Autofahrers stellte die Beamten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:40 Uhr in Heugrumbach fest, dass der Mann einen offensichtlich gefälschten ausländischen Führerschein vorzeigte. Die Weiterfahrt des Mannes, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde unterbunden. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu.

Krankenfahrstuhl ohne Versicherungsschutz

Karlstadt. Am Donnerstag fiel einer Streifenbesatzung gegen 15:00 Uhr in der Straße Zum Helfenstein in Karlstadt ein zweisitziger Krankenfahrstuhl auf, an dem ein noch nicht gültiges schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass der 79-jährige Mann sein Fahrzeug, welches aufgrund der Bauart bedingten Höchstgeschwindigkeit versicherungspflichtig ist, vor wenigen Tagen erworben hatte. Dabei wurde ihm vom Verkäufer auch gleich ein Versicherungskennzeichen, welches aber erst ab dem 01.03.2020 gültig ist, vermittelt und an dem Fahrzeug anbracht. Der Mann konnte seine Fahrt nicht fortsetzen, gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen Fahren ohne Versicherungsschutz geführt.

Polizeiinspektion Karlstadt