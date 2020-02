Karlstadt: Joints geraucht und Auto gefahren

Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Mittwoch gegen 21:40 Uhr in der Arnsteiner Straße in Karlstadt fest, dass dieser drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Der Mann räumte auf Nachfrage auch ein am Vortag mehrere Joints geraucht zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Fahrrad gestohlen

Karlstadt. Ein 16-jähriger Schüler musste sein Mountainbike am Mittwoch gegen 7:50 Uhr wegen einem Reifenschaden in Karlstadt in der Gemündener Straße, an den Glascontainern unter der Bahnbrücke, zurücklassen. Als er gegen 15:45 Uhr das Fahrrad, welches er mit einem blauen Fahrradschloss an einem Zaun angeschlossen hatte wieder holen wollte, musste er feststellen, dass sein grünweißes Mountainbikes der Marke Haibike weg war.

Maschendrahtzaun gestohlen

Retzbach. Im Zeitraum vom 1. bis 11. Februar wurde in der Gassenwiese 17 in Zellingen ein ca. 2 Meter langes Teilstück eines Maschendrahtzaunes mit grüner Ummantelung, welches hinter einem Holzsichtschutz am Grundstück angebracht war, abgezwickt und entwendet.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl des Fahrrades und des Maschendrahtzaunes unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt