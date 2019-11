Karlstadt: Heckscheibe eingeschlagen

An einem auf dem Parkplatz unter der alten Mainbrücke in Karlstadt geparkten schwarzen VW Golf wurde im Zeitraum von Dienstag, 05.11.2019, 16:00 Uhr bis Mittwoch 0611.2019, 18:00 Uhr die Heckscheibe eingeschlagen.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Verursacher der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

Auto übersehen

Heugrumbach. Eine 63-jährige Autofahrerin übersah am Mittwoch in Heugrumbach gegen 10:45 Uhr bei Einfahren aus einem Grundstück auf die Julius-Echter-Str. einen dort fahrenden Pkw. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 850.-Euro entstand.

kev/Polizei Karlstadt