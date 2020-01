Karlstadt: Frau bei Unfall verletzt

Am Donnerstag kam 14:30 Uhr eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 26, zwischen Karlstadt und Gambach, auf Höhe des Abzweiges zum Gewerbegebiet Am Hammersteig nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr über eine Verkehrsinsel und stieß gegen einen auf dem Parkplatz des angrenzenden Einkaufsmarktes stehenden Sattelzug. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Gegen Laster gefahren

Karlstadt. Ein 23-jähriger Autofahrer übersah am Donnerstag gegen 10:55 Uhr auf der Würzburger Straße in Karlstadt einen Sattelzug, der auf Höhe eines Schnellrestaurants wendete. Das Auto stieß dabei gegen den Seitenaufprallschutz des Aufliegers. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Polizei Karlstadt