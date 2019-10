Karlstadt: Dieb klaut 1000-Euro-Fahrrad

Ein Fahrrad der Marke VSF wurde am Feiertag (03.10.) in der Rudolph-Glauber-Straße entwendet. Das Zweirad stand in einem Fahrradständer vor dem Seniorenheim. Im Zeitraum zwischen 06:00 und 12:30 Uhr wurde es von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad hat die Farbe schwarz mit roter Schrift und einen fest installierten Korb am Lenker. Der Wert beläuft sich auf über 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel.: 09353/97410.

kev/Polizei Karlstadt