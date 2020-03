Karlstadt: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen Autofahrers stellten Polizeibeamte am Dienstag gegen 20:20 Uhr in der Arnsteiner Str. in Karlstadt fest, dass dieser Drogen konsumiert haben könnte. Der Mann räumte dies auf Nachfragen ein und gab an, Cannabis konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Weiterer Fall von Drogenkonsum am Steuer

Aschfeld, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde gegen Mitternacht in 20-Jähriger Autofahrer in Aschfeld kontrolliert, der deutliche drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Bei dem Mann wurde von den Beamten zudem eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

sru/ Quelle: Polizeiinspektion Karlstadt