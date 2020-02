Karlstadt: Auto kracht gegen Leitplanke

Offenbar zu eilig hatte es am frühen Freitagabend ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen der B27 und Stetten unterwegs war und auf der Gefällstrecke vor Stetten die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Fahranfänger fuhr gegen 19:45 Uhr mit seinem Mitsubishi durch die letzte Linkskurve vor Stetten und geriet aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Dies hatte zur Folge, dass das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und in die dortige Leitplanke knallte. Der junge Mann überstand den Unfall glücklicherweise unverletzt. An seinem Mitsubishi entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an Auto und Leitplanke wird auf 3000 Euro geschätzt.

Berauscht unterwegs

Karlstadt. Einen guten Riecher bewiesen am frühen Freitagmorgen Beamte der Karlstadter Polizei, die gegen 7:30 Uhr einen Audi am Karlstadter Flugplatz zur Verkehrskontrolle herauszogen.

Im Rahmen dieser Kontrolle stellten sie bei der 28-jährigen Fahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Die junge Dame räumte aufgrund der erdrückenden Beweislage den Konsum von Cannabis ein und übergab den Beamten später eine geringe Menge Marihuana. Die Weiterfahrt wurde selbstverständlich unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Die junge Dame muss sich nun rechtlich wegen illegalem Betäubungsmittelbesitz und dem Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

Polizei Karlstadt