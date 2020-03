Kaminbrand in Obersinn

Auto verkratzt

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, im Zeitraum von 15.00 bis 15.45 Uhr, parkte eine 59-jährige Frau ihren Pkw Twingo auf dem Parkplatz des Sozialkaufhauses „Intakt“ in der Bahnhofstraße. Während ihrer Abwesenheit wurde u. a. die Motorhaube und das Dach ihres Autos mit einem ca. 10 cm breiten, unbekannten Gegenstand verkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Strohballen geriet in Brand

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmittag geriet in einer Feldscheune ein Strohballen in Brand. Die Feuerwehr konnte den Strohballen rechtzeitig löschen, so dass kein Sachschaden entstand. Die Ursache für das Feuer konnte bislang nicht geklärt werden.

Laternenmast angefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits Ende Februar durch die Energieversorgung Gemünden eine beschädigte Straßenbeleuchtung festgestellt. Der Laternenmast befindet sich in der Bahnhofstraße, in der Nähe des neuen Kreisels.

Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der Schaden durch einen Verkehrsunfall verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 1.200,- Euro geschätzt.

Geparkten Pkw angefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmorgen gegen 08.00 Uhr touchierte der 60-jährige Fahrer eines Müllautos beim Rückwärtsrangieren in der Häfnergasse einen hinter ihm stehenden Pkw Peugeot an der Stoßstange. Hierbei entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

