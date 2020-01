Kamin gerät in Gemünden in Brand

Wildunfälle

Mittelsinn. Am Mittwochnachmittag befuhr ein 41-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn in Richtung Burgsinn, als aus dem Straßengraben ein Bussard losflog. Dieser wurde vom Ford des 41-Jährigen erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Rieneck. Am Samstagvormittag kam es auf der Staatsstraße 2303 zu einem Wildunfall. Gegen 11.10 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer von Rieneck in Richtung Burgsinn. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn. Das Wild wurde von seinem Ford frontal erfasst und schwer verletzt. Das Reh schleppte sich noch an den Fahrbahnrand, fiel dann jedoch eine Böschung hinab und ertrank schließlich in der Sinn. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro.

Polizei Gemünden / ves