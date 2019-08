Kahl: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Laster schwer verletzt

Ein 29-jähriger Fahrer eines Lkw Scania, welcher an der dortigen Ampelanlage nach rechts in Richtung Alzenauer Straße abbiegen wollte, übersah die parallel zu ihm fahrende Radfahrerin und fuhr mit der linken Frontschürze gegen das Fahrrad der Rentnerin, wodurch diese zu Boden stürzte und schwere Kopfverletzungen erlitt. Die Dame wurde nach erfolgter Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Frankfurt a. Main geflogen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Alzenauer Straße gesperrt und der Verkehr von der Feuerwehr Kahl umgeleitet.

Streit unter Nachbarn eskaliert - Polizei stellt Elektroschocker sicher

Alzenau-Albstadt. Nach einem zunächst verbalen Streit unter Nachbarn aufgrund eines Parkplatzes vor dem Haus kam es gegen 11.20 Uhr im weiteren Verlauf zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der eine 52jährige Frau mit einem Elektroschocker in Richtung ihres 54jährigen Nachbarn stieß und diesen leicht am rechten Handgelenk verletzte. Der 54jährige Mann warf im Gegenzug einen Apfel nach der Aggressorin, wodurch diese am linken Handgelenk leicht verletzt wurde. Da die Frau nach Eintreffen der Streifenbesatzung den Elektroschocker nicht freiwillig herausgeben wollte, wurde die Wohnung nach vorheriger, richterlicher Anordnung durchsucht und der Elektroschocker sichergestellt. Auf beide Parteien kommt nun ein Strafverfahren wegen wechselseitiger, gefährlicher Körperverletzung zu. Die Frau muss sich zudem noch wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten.

Betrunkener läuft im Gleisbett und hat Marihuana einstecken

Schöllkrippen. Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr teilte die Zugleitung der Westfrankenbahn eine männliche Person mit, die sich am Bahnhof Schöllkrippen auf den Gleisen befand und sich trotz Ansprache des Zugführers nicht von diesen entfernte. Die kurz darauf eintreffende Streifenbesatzung konnte den 33jährigen Mann im Bereich Langenborn, auf den Gleisen in Richtung Blankenbach laufend, antreffen. Da der Mann mit über 2,60 Promille erheblich alkoholisiert und zudem noch uneinsichtig war, wurde dieser in Gewahrsam genommen und nach Hause verbracht. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten die Beamten noch eine geringe Menge Marihuana sicherstellen.

Mercedesstern abgerissen und entwendet

Alzenau. Ein bislang noch unbekannter Täter riss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Mercedesstern im Wert von ca. 200 EUR von einem Pkw, welcher in der Dieselstraße abgestellt war und entwendete diesen. Hierdurch wurde auch noch die Karosserie beschädigt (ca. 100 EUR). Wer sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Straftat machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Alzenau